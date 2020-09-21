Десятки школ и детсадов Забайкалья ввели ограничения из-за COVID-19

Власти Забайкальского края приняли решение о введении ограничений в четырех десятках образовательных учреждений в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Полностью закрывать их пока не будут, но введут жесткие меры контроля, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В 44 образовательных учреждениях на прошедшей неделе были введены точечные ограничения из-за COVID-19, в их числе школы, дошкольные образовательные учреждения, а также средние и высшие учебные заведения.

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«Ситуация не требует полного закрытия школ. В настоящее время в образовательных учреждениях проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции – 14-дневный карантин, тестирование. Также в течение этого времени ведется активное медицинское наблюдение за детьми», — замгубернатора региона Аягма Ванчикова.

По данным на 21 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло более 5,6 тысячи (+61 за последние сутки). Более 4,6 тысячи вылечены и выписаны из больниц. Общее количество летальных случаев – 65.