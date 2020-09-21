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Фермеров Хакасии обучили инновационному способу разведения овец

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХГУ

Фермеров в Хакасии обучили искусственному осеменению овец для контроля за размножением животных, сообщает Хакасский госуниверситет.

Руководители и работники фермерских и коллективных хозяйств обучились на бесплатных курсах «Технологии искусственного осеменения овец» в сельскохозяйственном институте Хакасского госуниверситета.

«Специалисты узнали о подготовке самок к воспроизводству, качестве семени, а также организации пункта искусственного осеменения овец и технологии осеменения. Применение искусственного осеменения дает возможность контролировать туровый окот, а также улучшает мясные и породные качества животных», — сказала замдиректора сельхозинститута ХГУ по производственному обучению Анджела Кузнецова.

Участники также побывали в селе Краснополье Алтайского района у владельцев крестьянско-фермерского хозяйства Поздняковых. КФХ – единственное в Сибири, где занимаются разведением овец знаменитой романовской породы.

Краткосрочные курсы осеменаторов стали начальным этапом республиканской программы поддержки овцеводства. С 2021 года хозяйства, занятые разведением овец путем искусственного осеменения, будут получать субсидию в размере 500 рублей за каждого ягненка.

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