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Аренда жилья подорожала в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Закрытие границ привело к росту цен на краткосрочную аренду жилья в российских городах – больше всего она подорожала в туристических местах, но и Новосибирск, Красноярск, Омск показали увеличение стоимости жилья.

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«Закрытие границ с другими странами привело к росту спроса на внутренний туризм. В результате в городах, традиционно являющихся центрами притяжения для экскурсионного отдыха, зафиксирован значительный рост средних базовых ставок посуточной аренды. Многие путешественники предпочитают арендовать квартиру, а не жить в отелях … Положительная ценовая динамика была отмечена абсолютно по всем крупнейшим городам», – сказано в сообщении ЦИАН.

По информации агентства, больше всего выросли цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге и Москве – более чем на 25% по сравнению с периодом самоизоляции. На 3% дороже стало снять квартиру в Новосибирске и Красноярске, на 1,3% – в Омске.

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