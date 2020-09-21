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Глава Бурятии уехал в Калмыкию и оседлал верблюда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © www.facebook.com/alexey.tsydenov

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время визита в Калмыкию поклонился святым местам, прокатился на лошадях по легендарной степи, а также оседлал верблюда. О насыщенной культурной программе он рассказал на своей странице в Facebook.

Калмыкия отмечает 100-летний юбилей создания автономии. Глава республики Бату Хасиков пригласил Цыденова посетить праздничные мероприятия.

«С большим удовольствием принял участие в праздновании 100-летия братской Калмыкии. Атмосфера в Элисте была душевной, по-настоящему братской», — написал Цыденов.

Глава Бурятии также рассказал о том, что он «поклонился святым местам, прокатился на лошадях по легендарной степи». В соцсетях он выложил фотографию, где разъезжает на конях и верблюде.

Фото: © facebook.com/alexey.tsydenov

Калмыкия входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района. Единственный регион в Европе, исповедующий буддизм. Бурятия является центром буддизма России.

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