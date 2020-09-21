Глава Бурятии уехал в Калмыкию и оседлал верблюда

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время визита в Калмыкию поклонился святым местам, прокатился на лошадях по легендарной степи, а также оседлал верблюда. О насыщенной культурной программе он рассказал на своей странице в Facebook.

Калмыкия отмечает 100-летний юбилей создания автономии. Глава республики Бату Хасиков пригласил Цыденова посетить праздничные мероприятия.

«С большим удовольствием принял участие в праздновании 100-летия братской Калмыкии. Атмосфера в Элисте была душевной, по-настоящему братской», — написал Цыденов.

Глава Бурятии также рассказал о том, что он «поклонился святым местам, прокатился на лошадях по легендарной степи». В соцсетях он выложил фотографию, где разъезжает на конях и верблюде.

Калмыкия входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района. Единственный регион в Европе, исповедующий буддизм. Бурятия является центром буддизма России.