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ВОЗ оценила риск введения повторных ограничений в России

Источник:
"Российская газета"
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами <...> ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей», — рассказала «Российской газете».

По ее словам, повторное введение ограничений применяется для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, а также для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, отслеживанию и карантину контактов.

«ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса», — добавила Вуйнович.

Комплексные меры, принятые в России, и соблюдение мер населением дают положительный эффект. «Но все еще необходим дальнейший прогресс, поскольку новые случаи COVID-19 продолжают регистрироваться», — отметила Вуйнович.

Тема: Распространение коронавируса
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лачинов

Где это он такое крутое ПО для автопилота добыл, с опцией ухода от полиции?

number10

100 лет прошло, а до сих пор в СМИ про реальную историю не говорят, хотя уже давно все исторические документы...

-Керя-

Надо на иностранцах деньги делать а они на Россиянах отрываются...

Nik3316

логика абзац)))ты еще забыл написать количество спецслужб всех стран которые имеют доступ к этому яду......

konyzhenko

И тишина. никого не волнует экология и люди.