ВОЗ оценила риск введения повторных ограничений в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами <...> ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей», — рассказала «Российской газете».

По ее словам, повторное введение ограничений применяется для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, а также для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, отслеживанию и карантину контактов.

«ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса», — добавила Вуйнович.

Комплексные меры, принятые в России, и соблюдение мер населением дают положительный эффект. «Но все еще необходим дальнейший прогресс, поскольку новые случаи COVID-19 продолжают регистрироваться», — отметила Вуйнович.