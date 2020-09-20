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Песков рассказал о доверительном диалоге Путина и Лукашенко

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал диалог президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко как весьма доверительный.

«Диалог этот весьма доверительный и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений», — приводит ТАСС заявление Пескова.

Он отметил, что Путин и Лукашенко «имеют давнюю историю своего диалога». Песков напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран. «Поэтому детали [встречи Путина и Лукашенко в Москве] все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне», — объяснил он.

Песков добавил, что уровень доверия и уважения между Россией и Белоруссией гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга. С другой стороны, подчеркнул представитель Кремля, это дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

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«Конечно же события последних недель в Белоруссии не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным», — напомнил Песков по итогам прошедших в понедельник переговоров лидеров России и Белоруссии.

В Сочи 14 сентября прошли переговоры Путина и Лукашенко, обсуждались ключевые темы двусторонних отношений. Переговоры президентов проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов.

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