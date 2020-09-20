Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

Россия с 21 сентября восстанавливает авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении. В оперативном штабе указали, что авиасообщение будет восстановлено со столицами четырех стран: Минском, Астаной, Бишкеком и Сеулом.

Одновременно с 21 сентября прекращается программа вывозных рейсов для застрявших за границей во время пандемии. Транспортное сообщение между странами восстанавливается и у россиян есть возможность вернуться регулярными авиарейсами, сообщили РБК в оперштабе

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«В качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот».

С 1 августа власти начали возобновлять регулярные полеты, первыми странами, с которыми Россия на взаимной основе открыла авиасообщение, стали Турция, Великобритания и Танзания. За ними последовали Швейцария, Египет, ОАЭ и Мальдивские острова.