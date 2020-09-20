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Hubble заметил новый шторм на Юпитере

Источник:
N+1
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Космический телескоп Hubble новые изображения самой большой планеты в Солнечной системе, на которых заметны недавно появившийся шторм, сообщает NASA.

Телескоп получил новые изображения Юпитера в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах волн, что позволяет исследовать облака на разных высотах.

Помимо знаменитого антициклона Большое Красное Пятно, который считается самым крупным атмосферным вихрем в Солнечной системе и наблюдается уже двести лет, на снимках можно заметить новый яркий, белый, протяженный шторм, который появился 18 августа в северном полушарии планеты и движется со скоростью 560 километров в час, приводит N+1 сообщение NASA.

В хвосте шторма видны высотные структуры, которые поглощают ультрафиолетовое излучение подобно центральной области Пятна, что, по мнению исследователей, может говорить о длительном времени жизни шторма. В районе экватора планеты заметно обилие оранжевой углеводородной дымки.

Фото: © NASA, ESA

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