Hubble заметил новый шторм на Юпитере

Космический телескоп Hubble новые изображения самой большой планеты в Солнечной системе, на которых заметны недавно появившийся шторм, сообщает NASA.

Телескоп получил новые изображения Юпитера в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах волн, что позволяет исследовать облака на разных высотах.

Помимо знаменитого антициклона Большое Красное Пятно, который считается самым крупным атмосферным вихрем в Солнечной системе и наблюдается уже двести лет, на снимках можно заметить новый яркий, белый, протяженный шторм, который появился 18 августа в северном полушарии планеты и движется со скоростью 560 километров в час, приводит N+1 сообщение NASA.

В хвосте шторма видны высотные структуры, которые поглощают ультрафиолетовое излучение подобно центральной области Пятна, что, по мнению исследователей, может говорить о длительном времени жизни шторма. В районе экватора планеты заметно обилие оранжевой углеводородной дымки.