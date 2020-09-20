Тихановская отвергла обвинение в планах разорвать союз с Россией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала, что в ее программе нет положений о выходе Белоруссии из союза с Россией.

«Вы меня сейчас поставили в тупиковое положение, потому что не могло с нашего сайта, который был создан для Светланы Тихановской и для ее предвыборной кампании, вести на такие ссылки, — я такого не могла согласовать и не слышала. Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь», — сказала она в интервью РБК.

По ее словам, это то, «о чем говорил господин Лукашенко, — это его фантазии. Никто никогда этого не озвучивал, никто никогда этого не предполагал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Европарламент призвал оставить Белоруссию без денег

18 августа Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны заявил, что в программе штаба белорусской оппозиции предусмотрены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные — до 2030 года, в частности выход из Союзного государства, Евразийского экономического союза и ОДКБ, запрет на вещание российских телеканалов и ползучий запрет на русский язык.