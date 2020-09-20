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Тихановская отвергла обвинение в планах разорвать союз с Россией

Источник:
РБК
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала, что в ее программе нет положений о выходе Белоруссии из союза с Россией.

«Вы меня сейчас поставили в тупиковое положение, потому что не могло с нашего сайта, который был создан для Светланы Тихановской и для ее предвыборной кампании, вести на такие ссылки, — я такого не могла согласовать и не слышала. Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь», — сказала она в интервью РБК.

По ее словам, это то, «о чем говорил господин Лукашенко, — это его фантазии. Никто никогда этого не озвучивал, никто никогда этого не предполагал».

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18 августа Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны заявил, что в программе штаба белорусской оппозиции предусмотрены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные — до 2030 года, в частности выход из Союзного государства, Евразийского экономического союза и ОДКБ, запрет на вещание российских телеканалов и ползучий запрет на русский язык.

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Топ комментариев

лачинов

Где это он такое крутое ПО для автопилота добыл, с опцией ухода от полиции?

number10

100 лет прошло, а до сих пор в СМИ про реальную историю не говорят, хотя уже давно все исторические документы...

-Керя-

Надо на иностранцах деньги делать а они на Россиянах отрываются...

Nik3316

логика абзац)))ты еще забыл написать количество спецслужб всех стран которые имеют доступ к этому яду......

konyzhenko

И тишина. никого не волнует экология и люди.