Диетолог перечислила семь самых полезных и дешевых продуктов

Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, особенно выделив яйца, содержащие почти все необходимые человеку витамины и минералы.

Врач посоветовала добавлять в рацион лук. Он содержит витамины и полезные вещества, а также обладает бактерицидным эффектом. Красный лук особенно богат антиоксидантами.

Капуста содержит серосодержащие вещества, которые защищают организм от рака. Страдающим от проблем с желудком людям необходимо употреблять этот продукт приготовленным, а не сырым, приводит РИА Новости совет диетолога.

Картофель подходит для диетического питания, отмечает Андерссон. Это объясняется тем, что этот овощ лучше всего насыщает организм в пересчете на одну калорию. Морковь, пастернак и разные виды свеклы содержат много минералов, служат хорошим источником углеводов и растительных волокон.

В овсе есть полезные пищевые волокна особого типа под названием бета-глюканы, которые положительно влияют на уровень сахара и холестерина в крови. Диетолог советует есть цельное зерно, так как в нем больше питательных элементов.

Бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица, чрезвычайно богаты белком и минералами. Яйца диетолог назвала их природными мультивитаминами, так как в них в небольших количествах есть почти все необходимые человеку витамины и минералы, а также содержится много полезных жиров и антиоксидантов.