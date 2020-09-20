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Кадыров заявил об информационной атаке против руководства Чечни

Источник:
РИА Новости
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на разных социальных площадках развернута информационная кампания против руководства региона, чтобы «разобщить народ с властью».

Кадыров встретился с министром информации и печати Чечни Ахмедом Дудаевым и обсудил взаимодействие власти с общественностью и меры противодействия экстремистской пропаганде.

«В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках», — приводит РИА Новости слова Кадырова.

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Он отметил, что западные институты пытаются «разобщить народ с властью». «Нам хорошо известны эти сценарии и их конечная цель. Такую же карту уже разыграли в Сирии, Ливии, Украине. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь», — написал Кадыров.

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