Кадыров заявил об информационной атаке против руководства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на разных социальных площадках развернута информационная кампания против руководства региона, чтобы «разобщить народ с властью».

Кадыров встретился с министром информации и печати Чечни Ахмедом Дудаевым и обсудил взаимодействие власти с общественностью и меры противодействия экстремистской пропаганде.

«В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках», — приводит РИА Новости слова Кадырова.

Он отметил, что западные институты пытаются «разобщить народ с властью». «Нам хорошо известны эти сценарии и их конечная цель. Такую же карту уже разыграли в Сирии, Ливии, Украине. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь», — написал Кадыров.