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TikTok в США купит компания Oracle

Источник:
ТАСС
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Фото: © pixabay.com/lorend_g / Pixabay License

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил сделку по приобретению американского сегмента китайской социальной сети TikTok компанией Oracle.

«Я дал свое благословение этой сделке. Будет замечательно, если они участники доведут ее до конца. Если нет, то тоже будет окей», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По словам президента США, американский сегмент соцсети «не будет иметь отношения к другой стране, не будет иметь отношения к Китаю». Партнером Oracle в сделке выступает американская компания Walmart, которая владеет одной из крупнейших в мире сетей магазинов розничной торговли.

«Технологии превосходят все остальное в мире, нам это нравится», - продолжал Трамп, обещав, что американский сегмент TikTok сохранит свое название, а сделка принесет США многие миллиарды долларов по линии налогов.

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Американские власти начнут ограничивать работу TikTok в стране с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента этой социальной сети. Как ранее сообщил Минторг США, само приложение TikTok, а также мессенджер WeChat, нельзя будет скачать уже с 20 сентября.

Трамп объявил 31 июля, что планирует запретить TikTok на территории США. Опасения и в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

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