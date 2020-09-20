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Стратеги ТУ-160 поставили мировой рекорд по дальности полета

Источник:
ТАСС
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Фото: Александр Маркин / CC BY-SA 2.0

Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы России Ту-160 установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса, сообщил командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», — цитирует ТАСС Кобылаша.

По его словам, что «дольше на самолетах подобного класса не летал никто». Предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств», — рассказали в министерстве.

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