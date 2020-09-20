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Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Источник:
РБК
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Актер, преподаватель и телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Щукина.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить», — говорится в сообщении института. В пресс-службе «Столото» сообщили РБК, что информацию о смерти ведущего подтвердили его дети.

Накануне представитель «Столото» рассказал, что ведущего госпитализировали в субботу прямо со съемочной площадки. Врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти не смогли.

В заявлении института отмечается, что Борисов много работал в театре, кино и на телевидении. Борисов заведовал кафедрой режиссуры и ставил дипломные спектакли.


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