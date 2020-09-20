Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Актер, преподаватель и телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Щукина.
«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить», — говорится в сообщении института. В пресс-службе «Столото» сообщили РБК, что информацию о смерти ведущего подтвердили его дети.
Накануне представитель «Столото» рассказал, что ведущего госпитализировали в субботу прямо со съемочной площадки. Врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти не смогли.
В заявлении института отмечается, что Борисов много работал в театре, кино и на телевидении. Борисов заведовал кафедрой режиссуры и ставил дипломные спектакли.
На 72-м году жизни скончался актер и телеведущий Михаил Борисов. В пресс-службе «Столото» сообщили РБК, что информацию о смерти ведущего подтвердили его дети https://t.co/JRPqutd9np— РБК (@ru_rbc) September 20, 2020
Фото: Театральный институт имени Бориса Щукина pic.twitter.com/AxoXWTQ2y0