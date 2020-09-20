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Спецслужбы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом

Источник:
ТАСС
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Спецслужбы США перехватили адресованное президенту страны Дональду Трампу письмо, содержащее рицин -—ядовитое вещество из касторовых бобов, сообщает американские со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ФБР подтвердило факт перехвата подозрительного письма. «ФБР со своими партнерами из Секретной службы США и инспекции Почтовой службы изучают подозрительное письмо, полученное на почтовом объекте правительства США», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Вся корреспонденция, поступающая в Белый дом, прежде проходит предварительную проверку вне его пределов. Письмо было послано из Канады, его отправитель пока не задержан, сообщает телекомпания CNN.

Рицин является белковым ядом растительного происхождения. Если его проглотить, может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти. Противоядия от рицина нет.

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лачинов

Где это он такое крутое ПО для автопилота добыл, с опцией ухода от полиции?

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Надо на иностранцах деньги делать а они на Россиянах отрываются...

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konyzhenko

И тишина. никого не волнует экология и люди.