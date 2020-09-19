Школы в селе Горного Алтая переводят на «дистанционку»

Школы села Кош-Агач в Республике Алтай переводят на дистанционное обучение из-за продолжающегося прироста больных коронавирусом. В субботу регион обновил «рекорд» числа заболевших – за сутки выявлено 70 человек с кронавирусом. Местные жители наличие болезни предпочитают отрицать.

По данным регионального оперштаба, из 70 заболевших за сутки 27 приходятся именно на Кош-Агачский район, из них 18 – дети. При этом из 2868 заразившихся за весь период 1160 – жители именно этого района.

«Дистанционка» и запрет на свадьбы

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«После завершения сенокоса жители района начали снова проводить массовые мероприятия: свадьбы религиозные обряды и т.д. К сожалению, люди все еще безответственно относятся к сложившейся ситуации. Каждый житель должен знать, что самое эффективное средство – это соблюдение элементарных мер профилактики и самоизоляция», – сказал на заседании муниципального оперштаба глава района Серикжан Кыдырбаев.

По решению штаба, с 21 сентября по 4 октября школы райцентра переходят на дистанционное обучение, в селе будет работать один дежурный детский сад. Полицейские организуют рейды, чтобы выявлять детей, находящихся на улице без причины.

Жителям запрещается проведение массовых мероприятий, нарушителей будут штрафовать. При этом работникам сферы культуры – артистам, режиссерам, операторам, запрещен выезд на массовые мероприятия, наложен запрет на выдачу звуковой аппаратуры.

COVID-диссиденты

Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, недавно тяжело переболевший коронавирусом, в своем Instagram рассказал, что по итогам недели Республика Алтай вошла в тройку лидеров по приросту новых случаев коронавируса в стране. С 14 по 18 сентября выявлено 284 новых случая из 3868 проведённых тестов, то есть более 7% обследованных – с коронавирусом. В среду этот показатель превысил 10%.

«Чтобы был понятен масштаб: по России этот показатель – около 1%. 70 новых случаев – очередной суточный максимум с начала пандемии. В больницах уже более 250 человек. Всё это – тревожный звонок. В магазинах и автобусах – тотальное игнорирование масочного режима. Продолжаются массовые свадьбы, юбилеи и другие торжества. Известны случаи, когда участники таких торжеств отправлялись в госпиталь и попадали в реанимацию», – написал он.

Максимов добавил, что выписался из больницы, но восстанавливаться организм будет еще несколько месяцев. Он призвал земляков не игнорировать соблюдение мер безопасности и не надеяться, что болезнь пройдет мимо – заболеть может любой.

«Неужели те, кто отрицает COVID и игнорирует меры предосторожности, хотят по 3-5 капельниц в день с постоянными уколами, отсутствием возможности видеть своих родных и по сути полной изоляцией?... Вы действительно можете перенести болезнь легко, но во-первых, никто не даст вам такой гарантии, во-вторых, есть риск заразить окружающих», – добавил он.

При этом местные Telegram-каналы сообщают, что в регионе после вновь начавшегося роста заболеваемости наблюдается настоящая волна «ковид-диссидентсва». Люди не просто отрицают необходимость применения средств защиты, но и высмеивают, унижает тех, кто такими мерами не пренебрегает.