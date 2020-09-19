НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Школы в селе Горного Алтая переводят на «дистанционку»

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Фото: Alexandr frolov / CC BY-SA 4.0

Школы села Кош-Агач в Республике Алтай переводят на дистанционное обучение из-за продолжающегося прироста больных коронавирусом. В субботу регион обновил «рекорд» числа заболевших – за сутки выявлено 70 человек с кронавирусом. Местные жители наличие болезни предпочитают отрицать.

По данным регионального оперштаба, из 70 заболевших за сутки 27 приходятся именно на Кош-Агачский район, из них 18 – дети. При этом из 2868 заразившихся за весь период 1160 – жители именно этого района.

«Дистанционка» и запрет на свадьбы

#Образование
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября

«После завершения сенокоса жители района начали снова проводить массовые мероприятия: свадьбы религиозные обряды и т.д. К сожалению, люди все еще безответственно относятся к сложившейся ситуации. Каждый житель должен знать, что самое эффективное средство – это соблюдение элементарных мер профилактики и самоизоляция», – сказал на заседании муниципального оперштаба глава района Серикжан Кыдырбаев.

По решению штаба, с 21 сентября по 4 октября школы райцентра переходят на дистанционное обучение, в селе будет работать один дежурный детский сад. Полицейские организуют рейды, чтобы выявлять детей, находящихся на улице без причины.

Жителям запрещается проведение массовых мероприятий, нарушителей будут штрафовать. При этом работникам сферы культуры – артистам, режиссерам, операторам, запрещен выезд на массовые мероприятия, наложен запрет на выдачу звуковой аппаратуры.

COVID-диссиденты

Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, недавно тяжело переболевший коронавирусом, в своем Instagram рассказал, что по итогам недели Республика Алтай вошла в тройку лидеров по приросту новых случаев коронавируса в стране. С 14 по 18 сентября выявлено 284 новых случая из 3868 проведённых тестов, то есть более 7% обследованных – с коронавирусом. В среду этот показатель превысил 10%.

«Чтобы был понятен масштаб: по России этот показатель – около 1%. 70 новых случаев – очередной суточный максимум с начала пандемии. В больницах уже более 250 человек. Всё это – тревожный звонок. В магазинах и автобусах – тотальное игнорирование масочного режима. Продолжаются массовые свадьбы, юбилеи и другие торжества. Известны случаи, когда участники таких торжеств отправлялись в госпиталь и попадали в реанимацию», – написал он.

Максимов добавил, что выписался из больницы, но восстанавливаться организм будет еще несколько месяцев. Он призвал земляков не игнорировать соблюдение мер безопасности и не надеяться, что болезнь пройдет мимо – заболеть может любой.

«Неужели те, кто отрицает COVID и игнорирует меры предосторожности, хотят по 3-5 капельниц в день с постоянными уколами, отсутствием возможности видеть своих родных и по сути полной изоляцией?... Вы действительно можете перенести болезнь легко, но во-первых, никто не даст вам такой гарантии, во-вторых, есть риск заразить окружающих», – добавил он.

При этом местные Telegram-каналы сообщают, что в регионе после вновь начавшегося роста заболеваемости наблюдается настоящая волна «ковид-диссидентсва». Люди не просто отрицают необходимость применения средств защиты, но и высмеивают, унижает тех, кто такими мерами не пренебрегает.



Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Второй волны коронавируса в России не будет
Российские лекарства от COVID будут стоить более 10 тыс. рублей
Врачи томской скорой массово заразились коронавирусом
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Образование #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскрыл создателя совершенного оружия «Авангард»
•
Второй волны коронавируса в России не будет
•
Навальный рассказал о восстановлении
•
Средний возраст авто в России приблизился к 14 годам
Подробности
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Школы в селе Горного Алтая переводят на «дистанционку»
Сибирь 19.09.2020 22:53
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
Сибирь 19.09.2020 20:44
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
Сибирь 19.09.2020 17:33
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Сибирь 19.09.2020 15:04
Самое популярное
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
6211
Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале
5256
Прокуратура утвердила обвинение Шамсутдинову
3717
Коронавирус привел к утиному беби-буму на новосибирских озерах
3408
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскрыл создателя совершенного оружия «Авангард»
•
Второй волны коронавируса в России не будет
•
Навальный рассказал о восстановлении
•
Средний возраст авто в России приблизился к 14 годам
Подробности
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия предложила США сделку по «Северному потоку»
46
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
41
Навальный решил вернуться в Россию
40
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
39
Покупка валюты в России побила рекорд
32