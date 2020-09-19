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Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/victor.nepomnyaschiy

Инспекторы заповедника «Хакасский» навестили Агафью Лыкову, они передали ей старообрядческие книги, а отшельница подарила гостям красивые камни, сообщил в Facebook директор Виктор Непомнящий.

По словам Непомнящего, у Лыковой и ее помощника Николая Седова сейчас идет пора активной работы по хозяйству. Дрова и сено уже заготовлены. Она занимается сборкой урожая, ей осталось собрать зимостойкие культуры. В данный момент таежной отшельнице помогает по хозяйству Николай, сын Ерофея Седова.

«Агафья Карповна подарила мне самые красивые камни с реки Еринат, которые она лично отбирает. У меня собралась уже целая коллекция, все они разные и интересны по-своему», — написал директор.

Отшельнице передали все письма, посылки, подарки и гостинцы из разных уголков России, а также книги от главы Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия.

В ходе рейдовых мероприятий по южным границам участков заповедника «Хакасский» удалось навестить Агафью Карповну...

Опубликовано Виктором Непомнящим Пятница, 18 сентября 2020 г.
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