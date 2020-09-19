Подсчитан средний возраст авто в России

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,6 года, самые старые машины «живут» на Дальнем Востоке, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».

«Автостат» представил статистику на 1 июля. Средний возраст авто в стране — 13,6 лет. Самые «молодые» машины в стране находятся в Поволжье — их средний возраст составляет 12 лет. Чуть выше этот показатель в Центральном ФО — 12,2 года. На Урале средний возраст автомобилей составляет 12,7 года, а в Северо-Западном ФО — 13 лет.

В остальных округах страны средний возраст легковых машин оказывается выше общероссийского показателя. На Юге и Северном Кавказе он равен 13,9 и 14,6 года соответственно. В Сибири данный показатель еще выше — 16,6 года. Наиболее «старые» автомобили «проживают» на Дальнем Востоке — здесь их средний возраст составляет 20,3 года.

По данным на середину сентября, в России зарегистрировано около 45 миллионов легковых автомобилей.