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Путин раскрыл создателя совершенного оружия «Авангард»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Создателем гиперзвукового боевого блока «Авангард» был конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов, президент Владимир Путин пообщался с ним онлайн и наградил орденом Андрея Первозванного, сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил Ефремова с Днем оружейника и напомнил, почему России пришлось создать гиперзвуковой боевой блок «Авангард».

«Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — отметил президент.

Путин рассказал, что в 2004 году была развернута масштабная работа по реализации идей Ефремова, а в декабре 2018 года был проведен завершающий пуск. В итоге появилась система «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющая направление по высоте и по горизонтали.

Герберт Ефремов — почетный генеральный конструктор НПО машиностроения, ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана. Участвовал в создании противокорабельных комплексов «Прогресс», «Малахит», «Вулкан», «Оникс», морской крылатой ракеты «Яхонт», автоматических космических станций «Алмаз» и «Алмаз-1», ракеты-носителя «Стрела», малых космических аппаратов «Кондор-Э» и «Руслан», а также многих других видов вооружений. Под его руководством также был запущен проект создания совместно с Индией ракет BrahMos.

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