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S7 разработает ракету с возвращаемой ступенью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

S7 cоздает ракету-носитель легкого класса с жидкостным двигателем и возвращаемой первой ступенью, сообщается на сайте Центра разработок компании.

«Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью. Работа ведется с 2019 года», — говорится в сообщении.

Это будет легкая ракета-носитель, при этом в перспективе наработки будут использоваться «при промышленном изготовлении РН среднего класса для запуска с космодрома "Морской старт"», который состоит из пусковой плавучей платформы Odyssey и командного судна, уточнили ТАСС в центре разработок.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу «Морской старт» (Sea Launch). В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

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