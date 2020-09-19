Глава Тувы отреагировал на возможную отставку

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол отрицает возможную отставку, наоборот, скоро выходит на работу, об этом он написал в социальных сетях.

Кара-Оол может уйти в отставку по состоянию здоровья, написал в пятницу Telegram-канал «Незыгарь».

«Забавно, каждый раз, стоит уехать из республики, "доброжелатели" спешат снять с должности, отправить в отставку и т.д. А нынче особо нетерпеливые даже похоронили! Видимо, совсем кому-то невтерпеж повластвовать. Друзья спрашивают: Валерьевич, что происходит, почему не поставишь на место подлецов? Смеюсь: чего их ставить, они на своем месте. В народе про это хорошо сказано: кого при жизни хоронят, тот долго живет», — отреагировал глава Тувы в социальных сетях.

Кара-оол лечится в Москве от пневмонии, сам он сообщал, что во второй раз заразился коронавирусом. Эта информация не подтвердилась. В первый раз глава Тувы переболел COVID-19 в мае, причем выздоровел за 10 дней.

Кара-оол возглавляет регион с 2007 года. Следующие выборы в республике должны пройти в 2021 году.