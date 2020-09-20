Фильм дня: «Артист»

Фильм «Артист» для режиссера Мишеля Хазанавичуса стал воплощением мечты и одновременно большим экспериментом: снять немое кино в 2011 году довольно рискованно. Но риск оправдался, картина получила множество наград, а главным признанием стала статуэтка «Оскара» за лучший фильм.

Франция/Бельгия, 2011 год, режиссер Мишель Хазанавичус, 12+

В главных ролях: Жан Дюжарден и Беренис Бежо

Сюжет фильма «Артист» построен по принципу кино в кино. События разворачиваются в Голливуде 1927 года. Главный герой — актер немого кино Джордж Валентайн. Он презентует свой новый фильм «Русское дело», который зрители встречают овациями.

На пресс-конференции он случайно фотографируется с молодой девушкой Пеппи Миллер. Фото оказывается на первых страницах газет, а в последствии Миллер при содействии Валентайна попадает в большое кино.

Расстановка героев меняется, когда на авансцену выходит Пеппи Миллер: немое кино отходит на задний план, а вместе с ним и Валентайн. Теперь на премьерах Миллер полные залы, а Джордж Валентайн распродает имущество, чтобы выжить. Миллер готова помочь тому, кто открыл ей дорогу к славе, не только из благодарности.

Современному зрителю может показаться слишком утомительным смотреть немой, черно-белый фильм. Но Мишель Хазанавичус позаботился о том, чтобы никто не заскучал. У «Артиста» невероятная динамика сюжета, кадр за кадром история увлекает настолько, что многие переполненные диалогами фильмы рядом с «Артистом» покажутся пустышкой.

Безусловно, главным достоинством картины стала актерская игра. Способность Жана Дюжардена и Беренис Бежо передать мысли без слов заставляет преклониться перед их талантом.

Все достоинства «Артиста» были отмечены американским сообществом кинокритиков. Фильм получил пять «Оскаров», в числе которых за лучший фильм, лучшую мужскую роль. Бежо также была номинирована на премию в категории «Лучшая женская роль второго плана».