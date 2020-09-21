Сериал «Закрытый сезон»: как найти нулевого пациента

Сериал «Закрытый сезон» буквально предугадал начавшуюся пандемию COVID-19 — фильм снимали осенью 2019 года. Телепремьера медицинского детектива состоится 21 сентября на канале «Россия».

Сюжет

Действие разворачивается в курортном городке, куда на отдых съезжаются семьи с детьми, влюбленные пары и шумные компании. Местные жители заранее готовятся к началу сезона — для них это лучшее время для заработка.

Размеренная жизнь прерывается чередой необъяснимых смертей, а врачи не в силах установить причину. В городок приглашают опытного столичного эпидемиолога, который выносит неутешительный вердикт — курорт нужно закрыть на карантин. Такое решение приводит в негодование местных бизнесменов и жителей, которые считают, что никакой болезни нет.

В центре сюжета два героя, которые будут противостоять друг другу — эпидемиолог Евгений Левин и местный авторитет, бизнесмен Глеб Валентинович. Помимо разногласий на почве эпидемии, Левин оказывается мужчиной из прошлого жены Глеба Кати. Именно из-за Евгения девушка несколько лет назад сбежала из столицы в курортный городок.

Актерский состав

Эпидемиолог Евгений Левин — Кирилл Гребенщиков

Местный авторитет Глеб Валентинович — Петр Баранчеев

Жена Глеба и бывшая невеста Левина Катя — Дарья Урсуляк

Другие роли в сериале «Закрытый сезон» исполнили Максим Битюков, Нелли Уварова, Марина Доможирова, Юлия Яблонская, Артем Осипов, Зураб Миминошвили, Тимур Базинский, Сергей Козик, Елена Оболенская-Белевич, Дарья Шевчук, Артем Мельничук, Дмитрий Янышевский, Олег Руденко-Травин, Михаил Липкин.

«В Левине есть то, что меня всегда привлекает в персонаже: у него интересная профессия и интеллект. Врач-эпидемиолог, преданный своей работе. Сила его – в абсолютной убежденности в своей правоте, и в этом же его слабость», — сказал Гребенщиков о своем персонаже.

Конфронтация главных героев будет происходить по двум причинам — женщина и судьба местного населения. Когда речь заходит о здоровье и жизнях горожан, Глеб может, переступив через себя, принять врага. Когда речь заходит о Кате, которую он безумно любит — чувства не дают отступить.

Зрителю придется переживать за все — от любовных проблем главных героев до судьбы всего человечества. Тем более, что лента стала пророческой.

«Мы снимали и даже не догадывались, что вскоре грянет эта пандемия, самый большой шухер на весь мир. Мы в "Закрытом сезоне" заранее угадали, что будет происходить с людьми, как из них полезет все, что было скрыто. И чего они сами от себя не ожидали. На это стоит посмотреть со стороны – и, может быть, узнать себя. У нас очень узнаваемые персонажи! Неоднозначные, как в жизни», — сказал актер Петр Баранчеев.