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Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката

Источник:
РИА Новости
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Фото: © кадр из видео

Совет адвокатской палаты по Республике Северная Осетия - Алания лишил адвокатского статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы актера Михаила Ефремова по делу о ДТП, сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», — приводит РИА Новости слова президента ФПА Юрия Пилипенко.

Ранее квалификационная коллегия адвокатской палаты Северной Осетии усмотрела в действиях Пашаева дисциплинарный проступок. При этом, как отмечал вице-президент ФПА Геннадий Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию защитника, а этичность его поведения.

Лишить Пашаева статуса предложил Минюст. Поводом для этого стали публичные высказывания юриста по делу Ефремова. В ведомстве считают необходимым привлечь к дисциплинарной ответственности и адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, это представление рассмотрят в Москве.

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Пашаев защищал Ефремова в деле о смертельном ДТП в Москве, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Юрист тщетно пытался доказать, что актер не был за рулем, а машину вел кто-то другой. В итоге Пресненский суд столицы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.

Эльман Пашаев ранее уже трижды лишался адвокатского статуса

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