Ученые назвали причину аномальных дождей в Приангарье

Аномальные дожди в сентябре в Иркутской области вызваны необычным поведением циклонов. Спрогнозировать это практически невозможно из-за изменения климата, сообщила завкафедрой метеорологии и околоземного космического пространства института Солнечной и земной физики Инна Латышева.

В регионе с 8 по 16 сентября выпало 111 миллиметров осадков при климатической норме 52 миллиметра в месяц. «Выпадение такогорекордного количества осадков сопровождалось высокими положительными аномалиями температур в первую декаду сентября, когда днем воздух прогревался до 26 градусов», — подчеркнула Латышева.

Основным «дирижером» аномальных дождей стал холодный арктический воздух. Возникшие в нем высокие циклонические вихри сместились на юг Прибайкалья и столкнулись с более теплым воздухом. Оба этих потока — холодный и теплый — отличались высокими скоростями, и к дождю прибавился сильный ветер.

Спрогнозировать такие аномальные дожди в Иркутской области было сложно. «На их возникновение влияют факторы, которые не были раньше распространены в регионе. Обычно максимум осадков здесь приходится на лето», — добавила она.