Появился сайт с редкими звуками Арктики

Сайт, на котором можно послушать рычанье белого медведя, голос морянки и песню арктического ветра, запущен в России, сообщает «Газпром нефть».

Компания записала более 6,5 часа разного саунда с просторов Заполярья. Звуки разделены на несколько тематических подборок, для каждой из которых подобраны факты об Арктике.

Например, в категории «Потюлениться» собрано урчание тюленей, шум арктического бриза, плеск лосося в Печорском море и крики пролетающих казарок. Каждый звук можно включить по отдельности или одновременно.

Аудиозаписи выложены на специализированном сайте проекта «Белый шум Арктики», а также на платформах «ВКонтакте» и SoundCloud.