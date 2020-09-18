Заемщики стали активно закрывать долги по кредитам

Заемщики стали отказывать себе в покупках для того, чтобы быстрее рассчитаться с просроченным платежом по кредиту или закрыть его досрочно, сообщила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Средняя сумма, которую российский заемщик ежемесячно тратит на погашение своих текущих обязательств перед банками и микрофинансовыми организациями, достигла 8,9 тысячи рублей. В течение года этот показатель увеличился на 5,8%, а с начала года – на 3,5%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные НАПКА.

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Клиентами кредитных организаций являются порядка 40 миллионов российских граждан. Самый высокий средний ежемесячный платеж зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге – 13,4 тысячи и 13,2 тысячи рублей соответственно, а самый низкий, 4,4 тысячи рублей – в Ингушетии.

Растут платежи и по уже просроченным долгам. В июле средняя сумма, направленная на погашение просроченной задолженности, составила 4,3 тысячи рублей, что на 26% больше майского значения.

«Заемщики, вышедшие на просрочку, уже испытывают трудности, поэтому уровень их платежей всегда будет меньше, чем по текущим кредитам. Рост показателя свидетельствует, что их платежеспособность, несмотря на падение доходов, тоже постепенно выравнивается, в том числе благодаря переходу к сберегательной модели поведения. Эта модель в нашей стране сохранится как минимум до конца года», — отметил президент ассоциации Эльман Мехтиев.