Врач связал температуру 37 с холодами

Похолодание на улице может опосредованно привести к росту температуры тела человека, поэтому не стоит паниковать, если на градуснике — 37, рассказал врач Андрей Продеус.

«Нормальная температура тела человека колеблется от примерно 36,2 до 37,2 градусов. Максимальный пик температуры у нас в районе восьми часов вечера, минимальный — часа в три ночи, когда мы спим. Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин», — сказал Продеус в интервью радио Sputnik.

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По его словам, постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1 беспокойства вызвать не должна.

«Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен», — отметил врач.

При этом медик уточнил, что температура выше 37 градусов не должна быть частым явлением. Если она держится постоянно, то стоит проконсультироваться с врачом.