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Задержан экс-глава лесного хозяйства Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следователи задержали экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова за получение взятки, сообщает СК РФ.

По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», номинальными учредителями которой знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат Юрий Маслодудов.

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Подозреваемый, в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг». За два года учредители передали брату министра более 7 миллионов рублей, 4 из которых он передал Димитрию Маслодудову.

Министр лесного хозяйства Красноярского края задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Его брат, Юрий Маслодудов, находится под арестом в рамках расследуемого в отношении него органами полиции уголовного дела о незаконных рубках лесных насаждений (статьи 260 УК РФ).

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Маслодудов уволился с поста министра лишь 15 сентября 2020 года. Он занимал должность министра лесного хозяйства Красноярского края в самый разгар лестных пожаров с января 2018 года.


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