Сильные дожди ненадолго отступят от Восточной Сибири

Сильные дожди отступят на выходных от Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Местами будут идти небольшие дожди, но в большинстве районов без осадков, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

По Забайкальскому краю переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Утром туман. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью от +1 до -4 мороза, при облачности до +7 градусов. Днем +16… +21, местами +11… +16 градусов.

По Бурятии переменная облачность, в большинстве районов ночью без осадков. Днем местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +1… +6 градусов, местами от 0 до +5 градусов. Днем +13…+18, местами +8… +13 градусов.

В Иркутской области будет холоднее: небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +2… +7, при прояснении 0… -5 градусов. Днем +12… +17, местами +5… +10 градусов.