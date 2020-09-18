Новое юмористическое шоу появится на ТНТ

Комики Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов и Азамат Мусагалиев в новом шоу Talk будут говорить на жизненные темы: от предпочтений в сексе до школьного буллинга.

Talk — честный, открытый разговор четырех современных парней на жизненные темы — детство и родители, секс и отношения, работа и успех, армия и школа. Здесь нет введения в тему или приветствия, шоу сразу подключает зрителя к довольно интимному и неформальному общению четырех комиков.

При этом у комиков не будет задачи рассмешить зрителя, но в процессе разговора юмор будет рождаться естественным путем, например, когда участники разговора будут подмечать какие-то интересные детали, вспоминать забавные случаи.

Новое шоу Talk стартует на канале ТНТ 27 сентября в 23.00.