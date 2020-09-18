Летнее тепло вернется в Новосибирск

Потепление начнётся в Новосибирской области в воскресенье, в начале следующей недели воздух местами прогреется до +26 градусов, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Сейчас погода представляет собой своеобразные качели: чередование периодов тёплой погоды с прохладной, сухой с влажной», – объяснил синоптик. По его словам, сейчас дожди вызывает влияние циклонический ложбины.

В субботу дождливая и ветреная погода сохранится. Скорость ветра будет достигать 15-17 метров в секунду. Дневная температура будет на уровне 12-17 градусов.

По данным синоптиков, уже в воскресенье осадки прекратятся, температура начнёт повышаться. Ночами будет 4-10 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 17-22 градусов.

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«(В понедельник), 21 сентября, ждём возвращения летнего тепла, до 21-26 градусов», – добавил собеседник. Но с запада будет приближаться очередная циклоническая ложбина, поэтому усилится ветер.

Начиная со вторника синоптики ждут возвращения осадков с порывистыми ветрами, понижения температуры. Ночью во вторник будет 6-11 градусов, в ночь на среду – 3-8 градусов, возможны заморозки. В дневные часы во вторник и среду температура будет держаться на уровне 12-19 градусов тепла.