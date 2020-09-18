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Власти изучат идею о введении студенческого капитала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Инициативу о введении капитала, выдающегося студентам после окончания вуза или среднего специального учебного заведения, направят в правительство РФ. Право на получение студкапитала получат только очники, предложил в разработанном законопроекте депутат Госдумы Федот Тумусов.

При поступлении на имя каждого студента будет создаваться специальный банковский счет. На него будут зачислять 500 тысяч рублей для студентов вузов. Учащимся средних специальных учебных заведений на счет зачислят 250 тысяч рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.

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Право на получение студкапитала будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. Но на помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно. Согласно документу, организацию и порядок выплат студенческого капитала будет определять правительство.

Тумусов считает необходимым вернуться к принципу «подъемных». Их выплачивали выпускникам в советское время. При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

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