Фотограф снял с высоты захватывающую дух дорогу в Хакасии

Абаканский фотограф Андрей Зайченко сфотографировал с высоты «захватывающую дух» дорогу Саяногорск — Черемушки.

«Дорога Саяногорск — Черемушки. Дорога, от видов которой захватывает дух. Дорога, на которой не хочется никуда спешить», — написал Зайченко в Instagram.

Местные жители назвали фотографию невероятной, а дорогу — сказочно красивой, располагающей к прогулкам и созерцанию природы.

На снимке с одной стороны трассы Саяногорск-Черемушки открывается вид на Енисей, с другой — на скалы и осенний лес. Дорога ведет к Саяно-Шушенской ГЭС.