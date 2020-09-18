Путин и еще восемь лидеров получили Шнобелевскую премию

Главы девяти стран, среди которых президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, удостоены Шнобелевской премии 2020 года в области медицинского образования — список победителей опубликован на сайте премии.

Награда присуждена «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Шнобелевку также получили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Организаторы премии отметили, что белорусский президент становится лауреатом премии Шнобеля уже во второй раз. В 2013 он получил награду за запрет публичных аплодисментов.

«Наградой», придуманной организаторами в этом году, стали склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 триллионов.

Шнобелевская премия, называемая также Антинобелевской премией, вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься».