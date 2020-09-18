Исследователи перечислили самые частые обманы в резюме

Соискатели в России часто указывают неправду в резюме в нескольких пунктах, а также хитрят на первом собеседовании. Специалисты сервиса по поиску работы составили список самых частых обманов.

Около 15% россиян при устройстве на работу говорят не всю правду о себе, либо могут приукрасить свое резюме. Так, 9% скрывают причины увольнения с предыдущего места работы, 7% — наличие вредных привычек, а 6% сознались в завышении опыта работы.

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«Около 5% врали по поводу владения некоторыми навыками, а 4% — насчет владения иностранными языками. 3% соискателей сообщили, что указывали в резюме ненастоящий возраст», — приводит данные исследования «РИА Новости».

Еще 1% опрошенных соврали о работе в компаниях, к которым на самом деле не имели никакого отношения. Но все же подавляющее большинство — 85% соискателей предпочли рассказать работодателю правду.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина указала, что обычно работодатель выявляет вранье в резюме еще в ходе первого личного собеседования с соискателем. Опрос проводился в сентябре среди 4,7 тысяч совершеннолетних.