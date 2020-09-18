Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ до 15% для людей, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба парламента.

С инициативой о повышении НДФЛ выступил президент РФ Владимир Путин в июне во время обращения к жителям страны. Он подчеркнул, что полученные средства пойдут на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями.

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Законопроект предусматривается увеличение НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год. То есть если человек заработал в год 5,5 миллиона рублей, облагаться повышенным налогом будет только сумма в 500 тысяч рублей. А с дохода до 5 миллионов будет также взиматься 13%.

Увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению НДФЛ в размере 60 миллиардов рублей в год, говорится в финансово-экономическом обосновании проекта закона. Рассматривать законопроект будут в приоритетном порядке. Сейчас он направлен на рассмотрение в профильный комитет Госдумы.

«Это справедливое решение. Уверен, что общество его поддержит. В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием», — отметил председатель российского парламента Вячеслав Володин.