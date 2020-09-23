Фильм про фотографа Джима Маршалла покажут на Первом

Историю легендарного фотографа Джима Маршалла расскажут в документальном фильме «Рок-н-ролл в объективе» по Первому каналу, сообщила пресс-служба телеканала.

Фотограф Джим Маршалл в одиночку запечатлел шестидесятые, какими мы их знаем. Последний живой концерт Битлз, Джимми Хендрикс с пылающей гитарой и не стесняющийся жестов Джонни Кеш. В объективе Маршалла отразилась целая эпоха рок-н-ролла.

Документальный фильм «Рок-н-ролл в объективе» про Маршалла покажут в эфире Первого канала 25 сентября в 00.30.