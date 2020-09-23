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Фильм про фотографа Джима Маршалла покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Историю легендарного фотографа Джима Маршалла расскажут в документальном фильме «Рок-н-ролл в объективе» по Первому каналу, сообщила пресс-служба телеканала.

Фотограф Джим Маршалл в одиночку запечатлел шестидесятые, какими мы их знаем. Последний живой концерт Битлз, Джимми Хендрикс с пылающей гитарой и не стесняющийся жестов Джонни Кеш. В объективе Маршалла отразилась целая эпоха рок-н-ролла.

Документальный фильм «Рок-н-ролл в объективе» про Маршалла покажут в эфире Первого канала 25 сентября в 00.30.

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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

Yuriy002

Еще бы суд у нас был настоящий, а так получается какое то пособие от государства за преданность

DIGERS

Лучше купить старого японца, чем новую ладу... ИМХО

Sergey658100

Нитроглицерин спасает жизни, но стоит при этом копейки !

SplitH

Аспирин и глицин тоже может спасти жизнь.