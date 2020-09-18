Руководитель Росприроднадзора лично придет на суд по «Норникелю»

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова приедет в Красноярск для участия в суде о возмещении вреда, причиненного окружающей среде АО «НТЭК» при разливе топлива в Норильске, сообщила Радионова на странице в Instagram.

Радионова отметила, что 12 октября будет работать в Красноярске, так как в этот день в Арбитражном суде регионе начнется рассмотрение иска Росприроднадзора к АО «НТЭК» о возмещении вреда, причиненного окружающей среде на сумму 147 миллиардов рублеи.

Прекрасно понимаю пристальное внимание к этому судебному процессу, ведь, по мнению всего ученого сообщества, размер вреда, нанесенного природе, колоссален. Конечно, и сумма посчитанного ущерба привлекает к себе внимание. В судебном заседании планирую принять личное участие, как и обещала», — написала Радионова.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде.

Экологи ранее сообщили, что авария в Норильске может повлиять на планы Кремля осваивать Арктику в условиях таяния мерзлоты.