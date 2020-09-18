Руководитель Росприроднадзора лично придет на суд по «Норникелю»

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова приедет в
Красноярск для участия в суде о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
АО «НТЭК» при разливе топлива в Норильске, сообщила Радионова на странице в Instagram.
Радионова отметила, что 12 октября будет работать в
Красноярске, так как в этот день в Арбитражном суде регионе начнется
рассмотрение иска Росприроднадзора к АО «НТЭК» о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде на сумму 147 миллиардов рублеи.
Прекрасно понимаю пристальное внимание к этому судебному
процессу, ведь, по мнению всего ученого сообщества, размер вреда, нанесенного
природе, колоссален. Конечно, и сумма посчитанного ущерба привлекает к себе
внимание. В судебном заседании планирую принять личное участие, как и обещала»,
— написала Радионова.
В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской
энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения
резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и
причинению вреда окружающей среде.
Экологи ранее сообщили, что авария в Норильске может
повлиять на планы Кремля осваивать Арктику в условиях таяния мерзлоты.