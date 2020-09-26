НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Полина Гагарина станет первым гостем нового шоу «101 вопрос взрослому»

Источник:
Sibnet.ru
71 0
Фото: putnik / CC BY 4.0

Новое ток-шоу «101 вопрос взрослому» стартует на Первом канале 27 сентября, гостями программы станут знаменитости, в первом выпуске на вопросы будет отвечать певица Полина Гагарина, сообщила пресс-служба телеканала.

Суть программы «101 вопрос взрослому» в том, что взрослый герой отвечает на вопросы детей 9-17 лет. Общение модерирует ведущий, чей голос звучит за кадром.

В первом выпуске ребятам удалось спросить Полину Гагарину о любви, отношениях с родителями, работе над характером, о музыке и шоу «Голос». Полина откровенно рассказала о первой любви и разочаровании, о пути к успеху и трудностях на сцене, о радостях и трудностях в общении с детьми.

Детей особенно поразило то, что Полина смогла дать полезные советы всем, кто в этом нуждался.

Другими гостями ближайших выпусков «101 вопрос взрослому» станут артист балета и педагог Николай Цискаридзе, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, певица Диана Арбенина, художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт, рэпер Feduk и другие.

Еще по теме
Младший брат Шепса придет на «Битву экстрасенсов»
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
Последние части «Людей Икс» покажут на СТС в выходные
Номинированный на «Оскар» фильм «Холодная война» впервые покажут по ТВ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор не заметил второй волны коронавируса
•
Париж начал расследование утечки разговора Путина и Макрона
•
Автомобилисты стали меньше ездить
•
Продуктовые сертификаты предложат малообеспеченным
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
Сибирь 25.09.2020 19:07
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Сибирь 25.09.2020 18:34
Шерегеш засыпало снегом
Сибирь 25.09.2020 17:55
Томский роддом №4 готовы переоборудовать под COVID
Сибирь 25.09.2020 16:59
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
16420
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8850
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5020
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4561
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор не заметил второй волны коронавируса
•
Париж начал расследование утечки разговора Путина и Макрона
•
Автомобилисты стали меньше ездить
•
Продуктовые сертификаты предложат малообеспеченным
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Западные эксперты признали господство России на рынке пшеницы
61
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
49
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
39
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
38
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32