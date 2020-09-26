Полина Гагарина станет первым гостем нового шоу «101 вопрос взрослому»

Новое ток-шоу «101 вопрос взрослому» стартует на Первом канале 27 сентября, гостями программы станут знаменитости, в первом выпуске на вопросы будет отвечать певица Полина Гагарина, сообщила пресс-служба телеканала.

Суть программы «101 вопрос взрослому» в том, что взрослый герой отвечает на вопросы детей 9-17 лет. Общение модерирует ведущий, чей голос звучит за кадром.

В первом выпуске ребятам удалось спросить Полину Гагарину о любви, отношениях с родителями, работе над характером, о музыке и шоу «Голос». Полина откровенно рассказала о первой любви и разочаровании, о пути к успеху и трудностях на сцене, о радостях и трудностях в общении с детьми.

Детей особенно поразило то, что Полина смогла дать полезные советы всем, кто в этом нуждался.

Другими гостями ближайших выпусков «101 вопрос взрослому» станут артист балета и педагог Николай Цискаридзе, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, певица Диана Арбенина, художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт, рэпер Feduk и другие.