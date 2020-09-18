Поджигателя наркоклиники поймали в 100 километрах от Красноярска

Следователи задержали подозреваемого в поджоге наркологической клиники в Красноярске, где погибли четыре человека, сообщает СУ СК РФ по регионе.

По предварительной версии следствия, подозреваемый около 03.00 ночи, находясь в палате №1, где также спали другие пациенты, поджег штору. Огонь моментально распространился по палате, и четверо пациентов погибли. Причину поджога СК не называл.

61-летний красноярец пытался скрыться на территории Козульского района. Его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье убийства общеопасным способом четверых пациентов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На видео СК видно, что у мужчины есть татуировка на плече в виде женщины.

Следователи также ведут расследование в отношении директора клиники «Чистый город». Выяснилось, что у организации лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара. Пожарная сигнализация сработала не должным образом, в результате чего была несвоевременно организована эвакуация.