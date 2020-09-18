Задумавший забег на двое суток томич получил травму

Житель Томска Артур Шугуров запланировал забег на двое суток без сна. Во время марафона он упал, получил травму, но решил продолжить бег.

Утром в четверг Артур Шугуров начал забег на двое суток, его целью было пробежать 350 километров. В процессе к спортсмену присоединялись знакомые. Ночью пошёл дождь, поэтому бегать пришлось в помещении, сообщил Шугуров в соцсетях.

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«Я упал и немного потянул связку под коленом. Одна нога теперь болит, а вторая как новая», – рассказал томич на своей странице в Instagram.

В итоге за сутки он пробежал 185 километров. Теперь по плану 320-335 километров по итогам двух суток – достигнуть показателя в 350 Шугуров уже не успеет из-за травмы, пояснил он.