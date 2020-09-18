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Задумавший забег на двое суток томич получил травму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: raul gonza|ez / Attribution License

Житель Томска Артур Шугуров запланировал забег на двое суток без сна. Во время марафона он упал, получил травму, но решил продолжить бег.

Утром в четверг Артур Шугуров начал забег на двое суток, его целью было пробежать 350 километров. В процессе к спортсмену присоединялись знакомые. Ночью пошёл дождь, поэтому бегать пришлось в помещении, сообщил Шугуров в соцсетях.

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«Я упал и немного потянул связку под коленом. Одна нога теперь болит, а вторая как новая», – рассказал томич на своей странице в Instagram.

В итоге за сутки он пробежал 185 километров. Теперь по плану 320-335 километров по итогам двух суток – достигнуть показателя в 350 Шугуров уже не успеет из-за травмы, пояснил он.

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