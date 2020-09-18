Ученый из «Вектора» оценил влияние вакцины от COVID на размножение

Созданная в новосибирском центре «Вектор» вакцина от COVID-19 не повлияет на репродуктивную функцию, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций Александр Рыжиков.

«Смогут ли иметь здоровое потомство? Исследования репродуктивной токсичности приближаются к завершению. Опыты на аналогичной пептидной вакцине — против лихорадки Эбола — показали, что (вакцина) не влияет на репродуктивость», — ответил Рыжиков на вопрос о безопасности вакцины в Instagram Роспотребнадзора.

Вакцина «ЭпиВакКорона» доказала свою безопасность на этапе доклинических и первой фазы клинических исследований. Ее действие изучено на 1,5 тысячи различных животных — это мыши, крысы, морские свинки, кролики, хомяки, хорьки, приматы.

Болезненные ощущения в месте укола — это «вся опасность, которая может быть» от вакцинации, отметил ученый.

Женщинам-добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины другой российской вакцины — «Спутник V», рекомендовали воздержаться от беременности на время исследования. Та же просьба к мужчинам-испытателям — воздержаться от зачатия ребенка.