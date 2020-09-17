Футболисты играли на социальной дистанции и пропустили 37 мячей

Немецкая любительская команда «Рипдорф-Мольцен II» пропустила 37 голов из-за решения провести матч на социальной дистанции.

«Рипдорф» проводил матч с «СВ Хольденштедт» 11-го дивизиона чемпионата Германии. Оказалось, что футболисты «Хольденштедта» контактировали с человеком, зараженным коронавирусом, во время прошлой игры, пишет Goal со ссылкой на президента «Рипдорфа» Патрика Ристоу.

Руководство клуба пыталось добиться переноса матча, но получило отказ. После этого футболисты «Рипдорфа» решили избегать контактов на поле и соблюдать социальную дистанцию. В результате матч завершился со счетом 37:0.

Тренер «СВ Хольденштедта» посчитал, что «Рипдорф-Мольцен II» преувеличил риск заражения коронавирусом. «Я считаю, что не было причины не играть с нами», — заметил он.