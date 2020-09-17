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Прививку от коронавируса вакциной «Вектора» нужно будет обновлять

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцина «ЭпиВакКорона» от коронавируса, разработанная в новосибирском центре «Вектор», не даст пожизненного иммунитета, будет нужна ревакцинация, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций Александр Рыжиков.

«Я бы посоветовал через год — два — пять пройти ревакцинацию пептидной вакциной. Пожизненный иммунитет не создает», — сказал Рыжиков в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.

Он добавил, что вакцина не содержит ни вирусных белков, ни вирусного генома, она сконструирована так, что не имеет ограничений по вакцинации. Безвредность вакцины изучается на этапе доклинических исследований. «Вектор» проверил разработку на 1,5 тысячи животных — крысах, морских свинках, кроликах и приматах.

Пока точно неизвестно, как долго действует вакцина. Исследования на приматах показали, что иммунитета достаточно, как минимум, на полгода, отметил ученый.

Вакцина «ЭпиВакКорона» может подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в Роспотребнадзоре уже рассчитывают на начало ее производства.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

shidoshi

господин путин я не разрешал тратить деньги, которые я плачу в виде налогов,на помощь лукашенко для борьбы...

Woodnox

как не простят? даж рады будут

ftt-07-077-00777

"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..." (с)