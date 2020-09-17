Прививку от коронавируса вакциной «Вектора» нужно будет обновлять

Вакцина «ЭпиВакКорона» от коронавируса, разработанная в новосибирском центре «Вектор», не даст пожизненного иммунитета, будет нужна ревакцинация, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций Александр Рыжиков.

«Я бы посоветовал через год — два — пять пройти ревакцинацию пептидной вакциной. Пожизненный иммунитет не создает», — сказал Рыжиков в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.

Он добавил, что вакцина не содержит ни вирусных белков, ни вирусного генома, она сконструирована так, что не имеет ограничений по вакцинации. Безвредность вакцины изучается на этапе доклинических исследований. «Вектор» проверил разработку на 1,5 тысячи животных — крысах, морских свинках, кроликах и приматах.

Пока точно неизвестно, как долго действует вакцина. Исследования на приматах показали, что иммунитета достаточно, как минимум, на полгода, отметил ученый.

Вакцина «ЭпиВакКорона» может подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в Роспотребнадзоре уже рассчитывают на начало ее производства.