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Депутаты выступили против избирательных участков в школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий включать в состав избирательных комиссий сотрудников общеобразовательных учреждений и устраивать участки для голосования в школах, — документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При формировании участковых избирательных комиссий, как правило, их членами с правом решающего голоса назначаются педагогические работники и иные сотрудники общеобразовательного учреждения, в помещении которого будет расположена данная участковая избирательная комиссия, отмечается в пояснительной записке к документу.

«Педагогические работники и иные сотрудники школы оказываются под административным давлением, которое нередко вынуждает их осуществлять незаконные действия по искажению итогов выборов. Данные факты становятся публичными, и это роняет авторитет учителей и школы в целом в глазах учеников, что негативно сказывается на воспитательном процессе. Необходимо освободить учителей и других работников школ от административного давления», — считают депутаты.

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Также эсеры отмечают, что принятые в последнее время изменения избирательного законодательства о многодневном голосовании уже приводят к невозможности работы школ в штатном режиме, что негативно сказывается на учебном процессе, приводит к снижению качества образования.

«Данный законопроект предлагает ввести запрет на включение в составы участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса сотрудников общеобразовательных учреждений. И запретить использование помещений школ для проведения голосования», — говорится в пояснительной записке.

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Топ комментариев

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

shidoshi

господин путин я не разрешал тратить деньги, которые я плачу в виде налогов,на помощь лукашенко для борьбы...

Woodnox

как не простят? даж рады будут

ftt-07-077-00777

"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..." (с)