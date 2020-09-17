Депутаты выступили против избирательных участков в школах

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий включать в состав избирательных комиссий сотрудников общеобразовательных учреждений и устраивать участки для голосования в школах, — документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При формировании участковых избирательных комиссий, как правило, их членами с правом решающего голоса назначаются педагогические работники и иные сотрудники общеобразовательного учреждения, в помещении которого будет расположена данная участковая избирательная комиссия, отмечается в пояснительной записке к документу.

«Педагогические работники и иные сотрудники школы оказываются под административным давлением, которое нередко вынуждает их осуществлять незаконные действия по искажению итогов выборов. Данные факты становятся публичными, и это роняет авторитет учителей и школы в целом в глазах учеников, что негативно сказывается на воспитательном процессе. Необходимо освободить учителей и других работников школ от административного давления», — считают депутаты.

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Также эсеры отмечают, что принятые в последнее время изменения избирательного законодательства о многодневном голосовании уже приводят к невозможности работы школ в штатном режиме, что негативно сказывается на учебном процессе, приводит к снижению качества образования.

«Данный законопроект предлагает ввести запрет на включение в составы участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса сотрудников общеобразовательных учреждений. И запретить использование помещений школ для проведения голосования», — говорится в пояснительной записке.