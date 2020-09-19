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Фильм дня: «Три идиота»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Три идиота» — жизнеутверждающая история про настоящую дружбу, про таланты и про то, что идти против системы порой очень полезно.

Индия, 2009 год, режиссёр Раджкумар Хирани, 12+
В ролях: Аамир Кхан, Мадхаван, Шарман Джоши

Можно любить или не любить индийское кино, но фильм «Три идиота» — удивительная картина, пропитанная индийской  культурой, а ее сюжет настолько неординарный, что держит внимание от первой минуты до финальных титров.

По сюжету, два друга Фархан и Раджу отправляются на поиски своего приятеля по колледжу Ранчо. Этот молодой человек отличался от других ребят, тех, кто пришел ради «корочки» — ему были интересны только знания, которые он тут же применял на практике. Но студент бесследно пропал в день вручения дипломов. Друзья, оправляясь на его поиски, по пути вспоминают студенческие годы, а вскоре узнают неожиданные факты о своем «идиоте»..

«Три идиота» — не только захватывающие приключения бесшабашных друзей в пути: в картине показывают множество реальных изобретений малоизвестных жителей Индии. Это велосипед-стиральная машина, которую придумал студент из штата Керала, велосипед-питание от парикмахера из Мирута, самокатная мукомольная мельница от индийского художника.

Фильм «Три идиота» на четыре года возглавил список самых кассовых лент Болливуда, а сейчас входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb с рейтингом 8,4.

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