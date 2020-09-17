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Навального выдвинут на Нобелевскую премию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оппозиционного политика Алексея Навального выдвинут на Нобелевскую премию мира, сообщил российский ученый, профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

«Сама идея выдвижения Алексея Навального на Нобелевскую премию мира не совсем новая. Но не было такого повода, как сейчас», — сказал Ерофеев в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, идея родилась среди международной профессуры. Ерофеев не стал назвать конкретные имена, но отметил, что «там будут большие люди».

Навального может выдвинуть любой профессор. Ему достаточно на сайт Нобелевской премии мира, заполнить форму и написать обоснование.

До сих пор ни один россиянин не получал Нобелевской премии мира. Во времена СССР награду присуждали Андрею Сахарову (1975 год) и Михаилу Горбачеву (1990 год).

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Топ комментариев

shidoshi

господин путин я не разрешал тратить деньги, которые я плачу в виде налогов,на помощь лукашенко для борьбы...

IL-II

Я не курю, но и курильщики ничего ПРОТИВОЗАКОННОГО нее делают. Латать проблемы государства за счет определенной...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Woodnox

как не простят? даж рады будут