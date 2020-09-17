Оппозиционного политика Алексея Навального выдвинут на Нобелевскую премию мира, сообщил российский ученый, профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

«Сама идея выдвижения Алексея Навального на Нобелевскую премию мира не совсем новая. Но не было такого повода, как сейчас», — сказал Ерофеев в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, идея родилась среди международной профессуры. Ерофеев не стал назвать конкретные имена, но отметил, что «там будут большие люди».

Навального может выдвинуть любой профессор. Ему достаточно на сайт Нобелевской премии мира, заполнить форму и написать обоснование.

До сих пор ни один россиянин не получал Нобелевской премии мира. Во времена СССР награду присуждали Андрею Сахарову (1975 год) и Михаилу Горбачеву (1990 год).