Племянник в Бурятии задушил храпящую тетю

Мужчина в Бурятии, приехавший домой с заработков, после двух суток загула задушил парализованную тетю, которая мешала ему храпом, сообщило региональное СУ СК России.

Во вторник в одном из домов в селе Киран полицейские обнаружили тело 82-летней женщины с признаками насильственной смерти — асфиксии. По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержан 38-летний племянник покойной женщины.

По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Киран в доме вместе с матерью и ее пожилой парализованной после болезни сестрой. Незадолго до происшествия он вернулся с заработков из другого региона, после чего стал употреблять спиртные напитки. 14 сентября в вечернее время после двухдневного непрерывного запоя пьяный мужчина улегся спать, но заснуть ему помешал храп тети.

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Со злости обвиняемый вскочил с кровати, подбежал к женщине, обхватил ее шею руками и задушил. От шума проснулась мать, которая попыталась остановить пьяного сына, но не смогла. Она побежала к родственникам и от них вызвала полицию. А мужчина оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.

По данному факту СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.