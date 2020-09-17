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Музыкальный альбом с фырканьем оленей и лошадей записали на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Заповедного Прибайкалья»

Музыкальный альбом «Голоса Байкала» записали волонтеры на побережье озера. Исполнителями стали олени, лошади, чайки, а аккомпанемент им составил шум волн и леса, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Альбом записывался на территории заповедника. Он посвящен юбилею экологического волонтерского проекта «360». Добровольцам, чтобы поймать нужные звуки природы порой приходилось просыпаться среди ночи и ехать на машине, пересекать водоемы на катере, пробираться в глубину леса.

«Ребята привезли с собой очень чувствительное оборудование и каждому из нас, чтобы обеспечить нужное качество записи, приходилось буквально замирать, даже если ты в это время находился в десятках метров от микрофона», — рассказала сотрудник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Наталья Большакова.

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В записях можно услышать голоса главных исполнителей — трели птиц, фырканье оленей и лошадей. Иногда исполнители не хотели «петь» и отлынивали «от работы» на суше. Не помогала даже вкусная еда. И звукорежиссерам приходилось выходить в море.

«Мы были вынуждены охотиться за вокальными партиями чаек: на мысе Кадильный, куда приехали изначально, птицы нас сторонились. Даже еда в качестве приманки не сработала. Пришлось приглашать их к микрофону и на открытой воде, и на мысе Чаячий…», — сказала ассистент звукорежиссера Анастасия Емельянова.

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